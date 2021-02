Passageiros saltam barreiras de controlo fronteiriço em aeroporto de Londres

O largo tempo de espera e as falhas nas máquinas de leitura de passaportes no Aeroporto de Heathrow, em Londres, levaram vários passageiros à frustração e alguns tentaram mesmo ultrapassar ilegalmente as barreiras de controlo fronteiriço, no passado sábado.O caos tomou conta da zona de controlo de passageiros no Aeroporto de Heathrow e várias pessoas saltaram as barreiras de segurança naquela zona antes da chegada dos seguranças, que impediram que a situação se descontrolasse, revela o jornal britânico Mirror. Pelo menos duas pessoas, que regressavam do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foram travadas pelas autoridades depois de tentarem ultrapassar de forma ilegal a zona de controlo dos passaportes.Um passageiro entrevistado pelo jornal britânico revela que o tempo de espera ultrapassava as duas horas, quando habitualmente demora cerca de 30 minutos.