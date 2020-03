Pelo menos nove pessoas morreram após a passagem de fortes tornados no estado do Tennessee esta terça-feira.



De acordo com o The New York Times, os tornados deixaram um rasto de destruição.





O governador do Tennessee, Bill Lee, já fez saber que lamenta o sucedido. "É devastador. Perderam-se vidas em todo o estado", disse.No Twitter, o departamento de bombeiros de Nashville informou estar a responder a várias ocorrências, entre elas o colapso de pelo menos 40 edifícios.