Passagem do ciclone Amphan pela Índia e Bangladesh provoca pelo menos 106 mortes

Pelo menos 106 pessoas morreram na Índia e no Bangladesh durante o ciclone Amphan, o mais poderoso a formar-se no golfo de Bengala no século XXI, de acordo com os relatórios oficiais divulgados esta sexta-feira.

Apesar dos consideráveis danos causados, na quarta-feira, pelo ciclone nos dois países da Ásia do Sul, a perda de vidas humanas foi contida, já que, até recentemente, os ciclones mais violentos matavam milhares de pessoas nessa região.

A ministra da região de Bengala Ocidental, no leste do país, relatou 80 mortos, enquanto as autoridades de saúde do Bangladesh registaram 26 óbitos. Na noite de quinta-feira, a avaliação provisória do ciclone continha 95 mortos, no total.