Passagem do tufão Khanun pelo Japão causa dois mortos e 60 feridos

O tufão Khanun causou dois mortos e 60 feridos no arquipélago de Okinawa, no sul do Japão, provocando ainda o cancelamento de centenas de voos e deixando esta quinta-feira cerca de 156 mil casas sem eletricidade.

Um homem de 90 anos morreu na cidade de Ogimi depois de ficar preso numa garagem que desabou na noite de terça-feira, provavelmente devido aos ventos fortes, avançou a televisão pública NHK.

Uma mulher de 89 anos morreu também na cidade de Uruma, vítima de um incêndio causando por velas usadas para iluminar a casa após um corte no fornecimento de eletricidade.