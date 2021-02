Passaporte da vacina: A nova esperança para voltar a viajar pelo mundo após a pandemia

O passaporte para as vacinas da Covid-19 é cada vez mais uma realidade discutida nos governos e principalmente no setor do turismo e das viagens.







O presidente norte-americano, Joe Biden, pediu já às autoridades governamentais que "avaliem a viabilidade" para elaborar certificados de vacina e produzir respetivas edições digitais dos documentos.



Mas não são só os governos que estão empenhados em passaportes para vacinas. De acordo com o jornal "New York Times", as companhias Etihad Airways e a Emirates preparam-se para começar a usar passes digitais, desenvolvidos pela International Air Transport Association. O objetivo? Ajudar os passageiros a gerirem as suas viagens, ao mesmo tempo que fornecem as informações necessárias às companhias sobre se foram vacinados e testados contra a Covid-19.



O que são os passaportes de vacinas?