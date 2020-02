Passaportes portugueses sob suspeita na Suíça

As autoridades da Suíça estão a investigar uma rede que faz entrar naturais do Bangladesh naquele país utilizando passaportes portugueses, que se suspeita serem falsificados em Goa, na Índia, noticia a imprensa suíça - país que apesar de não ser da União Europeia pertence ao espaço Schengen, que permite a livre circulação de pessoas.Os bangladeshianos instalam-se na Suíça e passam a viver de benefícios sociais, valores que ficarão cativos de uma rede liderada por um homem do Bangladesh que vive na Suíça há 20 anos.Uma das vítimas fez queixa à polícia, que deteve um suspeito e terá chegado ao esquema que utiliza os passaportes portugueses.