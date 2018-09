Pássaro que protagonizou o filme "Rio" está extinto

Estudo da BirdLife International conclui que já não existe a ararinha-azul em estado selvagem.

uma das oito espécies de pássaro que já desapareceram do planeta.



A desflorestação é a principal causa para a extinção da ararinha-azul, uma vez que esse é o seu habitat.





A organização ambiental que tem por objetivo proteger a biodiversidade das aves revela estar preocupada pois há uma onde crescente de extinções destas aves devido à perda de "habitat, degradação por causa de técnicas agrícolas insustentáveis e exploração madeireira".



A extinção destes animais pode ser revertida caso os donos destes animais em cativeiro permitam a reprodução dos mesmos. A BirdLife International acredita que, se houver um esforço entre os proprietários desses pássaros, é possível que alguns destes pássaros sejam postos em liberdade para e assim repovoem as florestas do Brasil.



No filme "Rio", uma ararinha-azul chamada Blu foge do cativeiro em Minnesotta e viaja com uma fêmea da mesma espécie até ao Brasil para repovoar a floresta.

