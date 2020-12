Pastagens tomam lugar de área ardida nas florestas do Brasil

Quase um terço da área de floresta queimada por incêndios provocados por ação humana em 2019 no Brasil transformou-se em pastagens para criadores legais e ilegais de gado ou em outra atividade agropecuária. Os dados consolidados relativos ao ano passado e agora divulgados pela organização Mapbiomas Fogo confirmam as denúncias de ambientalistas de que florestas como a Amazónia estão a ser criminosamente devastadas para expansão do agronegócio.









Segundo o levantamento, cerca de 31% de toda a vastidão de floresta e serrado queimada no Brasil em 2019, cujas imagens chocaram o Mundo e motivaram uma vaga de críticas ao presidente Jair Bolsonaro, defensor da ocupação e exploração comercial das florestas, são hoje áreas de agricultura e pecuária.