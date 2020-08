Pastor alemão encontra mãe e bebé desaparecidos no primeiro dia como cão polícia

Max, um agente patudo da polícia de Dyfed-Powys, no País de Gales (Reino Unido), encontrou uma mãe e um bebé que estavam desaparecidos logo no seu primeiro dia de "trabalho" no terreno. Acabado de formar, Max estava no seu primeiro turno como cão polícia quando encontrou esta mãe e o bebé numa ravina de uma zona remota em Powys.

A mãe e o bebé de apenas um ano estavam desaparecidos há dois dias e já tinham passado duas noites ao relento. "A mulher não era vista há dois dias e o telemóvel não estava a funcionar. A preocupação era grande", afirmou o inspetor Jonathan Rees-Jones, citado pela BBC.

As operações de buscas foram lideradas por Max, um pastor alemão com dois anos, e pelo seu treinador, o agente Peter Lloyd, que acabou por avistar a mulher e a criança, que apesar de seguras estavam bastante frias.

Max foi o protagonista do dia e o grande responsável pelo desfecho feliz desta história. "Tenho de fazer uma menção especial ao Pete Lloyd e ao Max, que no seu primeiro dia depois de completarem os treinos juntos conseguiram cobrir muitas milhas nesta procura, acabando por encontrá-las em segurança", declarou o inspetor Jonathan Rees-Jones.

"O Max permaneceu sempre muito focado durante as longas buscas e provou ser inestimável", apontou Peter Lloyd, o segundo elemento deste binómio homem-cão.