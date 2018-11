Pastor brasileiro morre com a mulher e a sobrinha após deixar velório da irmã

Viatura da família colidiu com camião na autoestrada e só sobreviveu uma filha do religioso.

13:13

Um pastor evangélico de 60 anos, uma mulher de 49 anos e a sobrinha do casal, também de 49 anos, que residiam na cidade de Anápolis, no estado brasileiro de Goiás, morreram num acidente de viação, momentos depois de terem deixado o velório da irmã do religioso, que era mãe da sobrinha que seguia na viatura.



O acidente na tarde desta sexta-feira, 16 de novembro.

O pastor evangélico João Batista Gomes estava a conduzir a viatura na autoestrada entre a cidade de Itaberaí, onde o velório teve lugar, e a de Anápolis quando colidiu com um camião que circulava na via.

A filha do casal foi a única sobrevivente do acidente. A mulher e o camionista ficaram feridos e foram levados ao Hospital de Urgências de Anápolis, segundo avança o G1.

Testemunhas dizem afirmaram ao Corpo de Bombeiros que o acidente aconteceu enquanto o pastor tentava ultrapassar o camião na via.A Polícia está a investigar o caso.