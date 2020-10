Pastor é executado com cinco tiros ao celebrar culto no Brasil

Um pastor evangélico de 35 anos, Francisco António dos Santos, foi executado com cinco tiros quando celebrava um culto nos arredores de Brasília, a capital federal do Brasil. O assassino foi um desconhecido que entrou no templo evangélico, no bairro Areal, em águas Claras, periferia da capital, atirou e fugiu aproveitando a paralisia de todos os presentes.

Francisco era pastor da Assembleia de Deus Voz do Calvário, e já tinha tido problemas com a justiça, por suposta ligação a um homicídio. Oficialmente, ele era considerado foragido da justiça, mas, apesar disso, continuava a celebrar cultos normalmente no templo sem ser incomodado pela polícia.

Na altura do ataque que o vitimou, o pastor encontrava-se de joelhos no altar, de costas para o público, enquanto fazia uma oração. O assassino aproximou-se, empunhou uma arma e disparou friamente contra o religioso, que morreu no local.