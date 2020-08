Pastor processado por 'vender' feijões como cura para o coronavírus

pastor evangélico Valdemiro Santiago e a Igreja Mundial do Poder de Deus anunciaram a cura da covid-19 a partir do cultivo de sementes de feijão, segundo o comunicado do Ministério Público Federal (MPF), ação que lhes pode custar uma indemnização no valor de 48 mil euros (300 mil reais) pelos danos sociais e morais coletivos.



Um pastor brasileiro foi processado pelo Ministério Público brasileiro por anunciar cura do coronavírus, através de feijões.

"A cobrança deve-se à divulgação de vídeos nos quais o religioso anunciava a venda de sementes de feijão com a falsa promessa de que, se cultivadas, elas curariam a covid-19. Valdemiro chegou a citar o caso de um fiel cuja recuperação plena da doença usando os feijões estaria comprovada por um atestado médico", lê-se.

Os procuradores afirmaram que o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus incorreu "numa prática abusiva da liberdade religiosa, ao colocar em risco a saúde pública e induzir fiéis a comprarem um produto sem eficácia comprovada".



As sementes de feijão foram anunciadas através de vários vídeos no Youtube, por valores que alcançavam mais de 160 euros cada.