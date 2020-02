Patinadora francesa denuncia violação de treinador quando era adolescente

Sarah Abitbol, uma antiga patinadora francesa com 44 anos, revelou que foi abusada sexualmente durante a adolescência pelo treinador. A famosa patinadora denunciou num livro intitulado ‘Um Tão Longo Silêncio’ que Gilles Beyer, seu treinador e também patinador artístico e campeão olímpico na década de 70, a violou entre 1990 e 1992. Abitbol tinha à data dos abusos 15 anos e o seu treinador cerca de 30.

"Foi a primeira vez que um homem me tocou. (...) Violaste-me no parque de estacionamento, nos balneários e em cantos e recantos da pista de gelo que nunca suspeitei que existissem", revelou a ex-atleta. Porém não foi a única atleta que denunciou casos de abusos sexuais na modalidade. Após o caso vir a público, outra patinadora, Hélène Godard, disse também ter sido violada na década de 70 por Gilles Beyer e por um outro treinador quando tinha apenas 13 anos.

O escândalo dos abusos sexuais na patinagem artística francesa foi exposto pelo jornal desportivo ‘L’Équipe’ no final do mês de janeiro. A investigação do jornal desportivo e as acusações das várias patinadoras revelam um alegado encobrimento por parte da Federação Francesa de Patinagem no Gelo, cujo presidente, Didier Gailhaguet, já se demitiu, pressionado pela ministra francesa do Desporto, Roxana Maracineanu.