Patrão criticado por enviar cartas de demissão aos funcionários na véspera de natal

"Eles não poderiam ter enviado as cartas depois do natal? Deixarem as pessoas aproveitarem", criticou uma pessoa, citada pelo jornal The Sun. "Entregar uma notícia dessas na véspera de Natal é horrível."



O dono da empresa Horton Establishments Limited, em Hull, no Reino Unido, está a ser criticado por ter enviado cartas de demissão para os funcionários na véspera de natal.Os trabalhadores da empresa foram informados "do nada" de que ficarão desempregados na véspera de ano novo, a menos que fosse possível reverter a situação financeira da empresa no prazo de uma semana.Os funcionários ficaram "chocados" ao saber da terrível condição financeira da empresa e pelo aviso ter chegado na noite anterior ao natal.

A empresa, que administra um grupo de escolas comunitárias especiais, lares para crianças e para adultos, está atualmente à venda no site de leilões Gilbert Baitson. Estão a ser aceites ofertas para os próximos sete dias, caso contrário os funcionários terão de ser demitidos.

A carta enviada aos funcionários dizia: "Se não for possível garantir uma venda, pelo menos até 31 de dezembro, é provável que a empresa tenha de cessar imediatamente as funções comercias, visto que como as coisas estão neste momento, a empresa prevê que incorrerá em perdas comerciais substanciais nos primeiros três meses de 2022".

"No caso de a empresa deixar de comercializar qualquer um dos negócios, os funcionários de um ou de ambos os negócios terão de ser despedidos."