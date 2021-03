Steve Pointon foi diagnosticado com cancro nos rins aos 36 anos, quando tinha um filho pequeno e outro a caminho. Teve de passar por um tratamento "traumático" e esperava que, ao pedir para não trabalhar aos fins de semana por conta da doença, obtivesse alguma compreensão por parte do patrão, mas foi surpreendido pela reação do mesmo."Não seja um bebé", foi assim que o patrão de Steve respondeu ao seu pedido. De acordo com o jornal britânico Mirror, a chefia do doente disse-lhe para "crescer" e questionou o porquê de ele achar que merecia todos os fins de semana de folga.Pointon vai receber uma indenização após a justiça ter considerado que foi injustamente demitido e discriminado.