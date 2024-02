Patriarcado de Lisboa apoia diocese moçambicana com renúncia quaresmal

O Patriarcado de Lisboa vai destinar parte dos montantes resultantes da renúncia quaresmal dos católicos para apoio a obras numa escola-orfanato em Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado, na diocese de Pemba, Moçambique.

Na sua mensagem para a Quaresma, publicada na página do Patriarcado de Lisboa na internet, Rui Valério acrescenta que a escola pertence às Irmãs de São José de Chambery, e a estrutura vai "acolher crianças e jovens vulneráveis, vítimas da guerra, e abrir furos para captação de água e, dessa forma, resolver o consumo de águas envenenadas".

A província de Cabo Delgado enfrenta há seis anos uma insurgência armada, que levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos do gás.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4 mil mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Além deste projeto em Mocímboa da Praia, a renúncia quaresmal dos católicos de Lisboa vai também apoiar a realização de obras na Casa Sacerdotal do Patriarcado, com vista à construção de alojamentos para jovens, acrescentou o patriarca na sua mensagem.

O patriarca revelou, ainda, que em 2023 a renúncia quaresmal no Patriarcado de Lisboa permitiu a angariação de mais de 161 mil euros, que foram destinados à construção de uma Casa de Acolhimento para as adolescentes e jovens oriundas da montanha e que vão estudar em Laleia, na diocese de Baucau, em Timor-Leste.