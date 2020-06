Paulinho Paiakan, famoso chefe indígena da Amazónia, morre vítima de coronavírus

Paulinho Paiakan, um dos chefes indígenas mais conhecidos da Amazónia, morreu vítima de coronavírus no Hospital Regional Público do Araguaia, no Pará, Brasil. O nativo brasileiro estava internado desde dia 9 de junho para receber tratamento contra a doença, uma vez que se encontrava bastante debilitado e com insuficiência respiratória.Paiakan era conhecido pela sua luta na defesa da exploração sustensável da floresta amazónica. Chefe dos Caiapós, um povo indígena, liderou a luta contra a construção das barragens Belo Monte na Amazónia.O seu nome ficou manchado após ter sido acusado de violação pela estudante Sílvia Letícia da Luz Ferreira, em 1992. O indígena ficou preso até 1994, altura em que foi absolvido por falta de provas. Os seus aliados alegam até hoje que a polémica foi fabricada para manchar a sua reputação.