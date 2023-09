PCP diz que von der Leyen fez discurso "completamente alheio" à realidade

O eurodeputado comunista João Pimenta Lopes defendeu esta quarta-feira que a discurso da presidente da Comissão sobre o Estado da União foi "completamente alheio" às dificuldades das pessoas em todos os países da União Europeia (UE).

"É um discurso completamente alheio aos problemas concretos com que as pessoas, o povo português, os trabalhadores, estão confrontadas no dia-a-dia: o problema do aumento do custo, dos baixos salários", considerou o eurodeputado do PCP, depois de Ursula von der Leyen discursar no debate sobre o Estado da União, no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França).

João Pimenta Lopes acrescentou que durante a hora de discurso não houve "nenhuma palavra sobre a degradação dos serviços públicos" e que o discurso da presidente da Comissão Europeia foi "muito alinhado com os interesses dos grupos económicos".

O eurodeputado acrescentou que a migração especializada de que Ursula von der Leyen falou não tem um "sentido altruísta" e alinha na narrativa de "continua essa degradação das condições de vida por via da exploração de terceiros".

Já sobre a hipótese de avançar com o alargamento da UE sem necessidade de fazer uma revisão dos tratados, João Pimenta Lopes demonstrou-se cético quanto à exequibilidade dessa ideia.