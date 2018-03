Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pede 1000 euros por duas horas de sexo com a filha de quatro anos

Pai de 30 anos colocou anúncio na Internet onde oferecia a filha a troco de dinheiro.

Um homem que tentou vender a própria filha de quatro anos para sexo foi condenado a 60 anos de prisão por um tribunal do Texas, nos EUA.



Andrew Turley, de 30 anos, foi acusado de tráfico humano e complacência com pedofilia. O homem terá publicado um anúncio na Internet, em 2015, com o título "Play with Daddy's Liitle Girl", ("Brinca com a menina pequenina do papá", em português).



O homem terá trocado também e-mails com polícias disfarçados onde se prontificava a oferecer a filha para sexo a troco de dinheiro. Turley pedia cerca de 1000 euros por duas horas com a menina.



O pai da criança apontava apenas uma contra-indicação nas suas ofertas. Turley dizia que a menina "era muito nova para relações interraciais, mas que para tudo o resto" estava disponível.



O homem acabou por ser apanhado por um polícia que desconfiou do caso, que continua a ser investigado pelas autoridades.