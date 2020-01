"Pedi-lhe que não voasse": O relato da mulher do piloto do avião que se despenhou no Irão

"Pedi-lhe que não voasse". Kateryna Gaponenko, a mulher do piloto do avião que se despenhou após descolar no Teerão, Irão, revelou que não queria que o marido fosse trabalhar na madrugada em que a aeronave caiu matando 176 pessoas.



A mulher defende que o avião foi 'abatido' num ataque terrorista tal como a agência de segurança ucraniana aponta.

Kateryna, em declarações à Sky News, disse que implorou que Volodymyr não comandasse o voo da Ukrainian International Airlines.



"Disse-lhe 'não faças isso'. Ele aproximou-se e disse 'quem vai pilotar o avião se eu não o fizer? Estou na escala, por isso tenho de voar'", assumiu a mulher acrescentando que pediu que ficasse, sem sucesso.

Gaponenko prestou uma última homenagem ao marido no aeroporto de Kiev, onde o avião deveria ter aterrado.