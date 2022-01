Pedidos de socorro em ilhas isoladas

Foi detetado um sinal automático de emergência proveniente de dois ilhéus isolados que foram fortemente atingidos pelo tsunami que devastou parte do arquipélago de Tonga, no Pacífico, mas a falta de comunicações não permitiu ainda apurar ao certo quais as condições em que se encontram os sobreviventes.As primeiras informações provenientes da ilha principal, Togatapu, sugerem que não haverá um grande número de vítimas, mas duas pessoas estão desaparecidas e foi confirmada a morte de uma cidadã britânica, Angela Glover.Imagens de satélite mostram que várias aldeias costeiras e resorts foram arrasados e a ilha de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, onde fica o vulcão com o mesmo nome, quase desapareceu do mapa. O governo está a estudar as ofertas de ajuda porque receia que os trabalhadores humanitários tragam a Covid-19 para o arquipélago, que até agora escapou à pandemia.