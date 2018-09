Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedidos de subsídio de desemprego continuam a recuar nos EUA

Solidez do mercado laboral norte-americano tem-se mantido durante o mandato de Donald Trump.

15:58

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos baixaram na semana passada em 3.000 e ficaram em 201.000, mantendo-se em níveis mínimos de 50 anos, informou esta quinta-feira o Departamento de Trabalho.



A descida foi maior do que era esperado pelos analistas, que apontavam para 208.000 novos pedidos na semana que terminou no dia 15 de setembro.



Quanto à média de subsídios no último mês, um indicador mais fiável da evolução do mercado laboral, caiu em 2.250 pedidos e ficou em 205.750.



O número de pessoas que recebe subsídios de forma prolongada baixou em 55.000 e ficou em 1,65 milhões, próximo do nível mais baixo desde 1973.



A solidez do mercado laboral norte-americano tem-se mantido durante o primeiro ano e meio de mandato presidencial de Donald Trump, com a taxa de desemprego a ficar em 3,9% em agosto.