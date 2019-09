Pediu a namorada em casamento 'secretamente' durante um mês antes de ganhar coragem para o fazer

Edi Okoro, de 30 anos, decidiu partilhar nas redes sociais a sua 'jornada' para pedir em casamento a namorada. O que Edi não esperava era que a sua publicação no Facebook se tornasse viral. Durante cerca de 30 dias, o homem fotografou-se com o anel na mão sem que a namorada se apercebesse.Edi levou a aliança para todo o lado na esperança de ganhar coragem para pedir a namorada em casamento. Fotos na cama enquanto a namorada Cally dormia, em filas de supermercado ou nos momentos em que a jovem estava a arrumar a casa, são alguns dos cenários caricatos em que Edi se fotografou com o anel."Alguns planeiam flash mob's, refeições caras... Eu não podia fazer isso porque o 'Edi não tem um plano'... sou um improvisador espontâneo", descreveu Edi.Cally e Edi ficaram noivos sem que a jovem se apercebesse da jornada do namorado e partilharam uma foto pouco tempo depois de ela dar o 'sim'.