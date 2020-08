Pedófilo abusa de menina mais de 40 vezes durante seis anos

Um homem abusou sexualmente da mesma menina mais de 40 vezes durante seis anos no Reino Unido.Segundo o jornal britânico Mirror, Kevin Clegg, de 37 anos, cometeu pelo menos 44 crimes sexuais contra a mesma menina durante seis anos e outros 42 crimes da mesma natureza.O tribunal de Liverpool condenou agora o homem a 19 anos de prisão depois deste se ter declarado culpado de dois crimes - um agressão sexual e outro de incentivar a criança a envolver-se sexualmente.De acordo com a acusação do Ministério Público, o homem tocou no peito da criança, na zona dos genitais e obrigou a menina a tocar-se. Segundo o juiz, a vítima foi sujeita "a uma campanha de abuso que arruinou a sua infância", deixando-a "extremamente vulnerável".Clegg não demonstrou qualquer arrependimento em tribunal e chegou mesmo a negar mais de 10 crimes dos quais era acusado, entre eles crimes de violação e agressão sexual de crianças.Apesar da condenação, o predador sexual poderá ser solto antes do fim da sentença caso não seja considerado um indivíduo perigoso para a sociedade.