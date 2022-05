Pedófilo condenado a prisão perpétua depois de violar e publicar fotos de menor na internet

Gareth Davis, de 43 anos, foi condenado a prisão perpétua depois de violar um bebé e tirar fotos nuas a outra criança, que depois viriam a ser colocadas na Internet.

Segundo o jornal Daily Mail, o homem, residente em Cheshire, Inglaterra, deverá cumprir um mínimo de 27 anos de prisão, mas tal só acontecerá se apresentar bom comportamento dentro do estabelecimento prisional.

Davis foi preso inicialmente em outubro de 2017 depois de uma investigação da Agência Nacional de Crimes (NCA) encontrar fotos na Internet do homem a violar a bebé. No total, foram encontradas 512 fotos sexuais no seu telemóvel.

Kerry Gilgrist, da NCA, afirma que "não há maior prioridade para a NCA do que interromper os agressores sexuais e proteger as crianças".