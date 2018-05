Pedófilo escapa a condenação por ter um passado traumático no Reino Unido

Michael Wells, de 31 anos, viu a sua pena atenuada a 200 horas de serviço comunitário.

20.05.18

Michael Wells, de 31 anos e residente em Essex, no Reino Unido, viu a sua pena atenuada a 200 horas de serviço comunitário depois de ter sido apanhado num esquema organizado pelo Net Justice, um grupo online que tem como objetivo identificar pedófilos e informar a polícia. Nas conversas que tinha num site com "Lauren", de 14 anos, o homem dizia querer engravidar a jovem e, posteriormente, abusar do bebé que iriam ter juntos.

"Durante as conversas, Wells mandava vídeos de crianças de 3 anos a serem abusadas sexualmente e quando a "Lauren" respondia que se sentia mal ao ver aquilo, ele limitava-se a responder que se ela o amasse o suficiente iria permitir que ele fizesse o mesmo ao filho deles", contou o grupo ao jornal inglês Metro.

A troca de mensagens aconteceu durante 5 dias e o homem chegou ainda a incentivar "Lauren" a abusar sexualmente da "falsa" irmã mais nova, de 7 anos, e a pedir fotos das duas nuas.

No julgamento, Sarah Steggles, advogada de defesa, pediu que fosse tido em conta o traumático passado de Wells, que foi abandonado pelo pai, e os diversos problemas emocionais e cognitivos que esse acontecimento provocou nele.

O juiz Charles Gratwicke condenou Michael a 200 horas de serviço comunitário e ordenou que fizesse parte de um grupo de ajuda a pedófilos, dado que o homem confessou-se culpado de todas as acusações e cresceu num ambiente tóxico.

"Nós estamos completamente enojados com o nosso sistema judicial. Deixaram à solta um predador extremamente perigoso", disse o grupo Net Justice num comunicado sobre a pena aplicada a Wells.