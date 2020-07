Pedófilo que se autodenomina de "Diabo" viola bebé e partilha vídeo online

Barry Hudson-Muscroft, de Manchester, Inglaterra, aparentava ser o marido perfeito que angariava dinheiro para instituições de solidariedade, porém, tinha uma vida dupla na qual se intitulava de "Diabo".

Barry partilhava as suas preferências sexuais na Internet: crianças com menos de cinco anos.



Numa das vezes em que abusou de uma criança, o homem decidiu partilhar as imagens dos abusos e gabou-se de violar bebés porque "eles não podem falar" e acrescentou ainda em várias mensagens: "Eu gosto de todos os tipos, jovens, dos 0 a 15 anos, principalmente meninas, mas já estive com meninos antes...".



Em tribunal, Barry confessou crimes como "violação, agressão sexual, criação e distribuição de imagens indecentes e tentativa de comunicação sexual com crianças".



O homem acabou por ser apanhado por ter confessado os crimes a um agente infiltrado.



