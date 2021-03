Pedófilo que violou menina de sete anos morre na prisão

Um pedófilo que tinha sido condenado a prisão perpétua na Austrália por ter violado uma menina de sete anos morreu na prisão. Anthony Sampieri abusou sexualmente de uma criança durante a saída em liberdade condicional, quando tinha 57 anos. Tinha sido o primeiro pedófilo a ser condenado a prisão perpétua na Austrália por violar uma criança.Sampieri atacou a menina numa escola de dança em Sydney, na Austrália, em novembro de 2018. Quando foi preso novamente sofria de cancro terminal no figado.Embora as causas da morte ainda não tenham sido confirmadas, o óbito foi já confirmado e o prisioneiro foi dado como morto às 20h30 de domingo.Durante o ataque, em 2018, Sampieri ameaçou cortar a garganta da menina de 7 anos se esta fizesse barulho durante o ataque. Enrolou uma corda à volta do pescoço da vítima e violou-a sem que esta se conseguisse defender.Na época, o violador estava em condicional depois de ter violado uma mulher de 60 anos em sua casa, em Wollongong, em 2012.