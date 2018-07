Pedra cai do Muro das Lamentações e mulher escapa “por milagre”

Idosa estava a rezar quando quase foi atingida pelo enorme pedregulho que caiu.

13:06

Uma pedra de 100 quilos caiu do Muro das Lamentações, em Jerusalém, em Israel, e por pouca distância não atingiu uma fiel, de 79 anos, que rezava no local, esta segunda-feira.



A idosa que estava no local diz não ter sentido nada até a pedra cair ao seu lado. Os locais acreditam que a mulher se salvou "por milagre".

O momento foi captado pelas câmaras de vigilância que gravaram o momento em que a pedra se soltou do muro e caiu a uma altura de sete metros, numa plataforma onde habitualmente rezam os fiéis.









O local foi vedado ao público após o acidente, e não foram registados feridos depois do sucedido.

O Muro das Lamentações é o único vestígio que resta de um Templo Judeu, destruído pelos romanos, em Jerusalém.