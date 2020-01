Pedro Sánchez adia anúncio do Executivo

Pedro Sánchez não tem pressa em anunciar os nomes dos ministros que farão parte do seu governo. O PM espanhol, que ontem prestou juramento perante o rei Felipe VI, quer evitar possíveis embaraços ou erros de casting que possam debilitar o executivo logo no arranque, e só deverá formalizar as suas escolhas na próxima semana.

Para já, apenas cinco atuais ministros socialistas parecem ter a continuidade assegurada. São eles a vice-primeira-ministra Carmen Calvo, que deverá manter o cargo com competências acrescidas na área da Coordenação Territorial, o que fará dela o primeiro interlocutor do governo para a questão da Catalunha, Nadia Calviño, que será vice-PM para a área económica, José Luís Ábalos, que mantém a pasta do Desenvolvimento, e Fernando Grande-Marlaska, na Justiça.

No Unidas Podemos, parceiro de coligação dos socialistas, já há maior definição sobre quem fará parte do governo. Assim, além de Pablo Iglesias, que será o terceiro vice-PM com competências na área Social, e também a sua mulher, Irene Montero, fará parte do executivo como ministra da Igualdade. Yolanda Díaz será ministra do Trabalho, Alberto Garzón fica com a pasta do Consumo e Manuel Castells será ministro das Universidades.