Pedro Sánchez anuncia grande remodelação do Governo em Espanha

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciará hoje uma grande remodelação do seu executivo para cumprir com a segunda parte da legislatura, segundo indicaram fontes do Governo à agência Efe.

As mesmas fontes confirmaram a existência de uma crise governamental, como adiantou o Cadena SER e, neste sentido, ao longo do dia Pedro Sánchez apresentará a remodelação a partir do Palácio da Moncloa.

Segundo a Efe, o presidente do Governo e a terceira vice-presidente e líder do Unidos Podemos, Yolanda Díaz, negociaram alguns aspetos da remodelação do executivo e concordaram que não afetará os cinco ministérios nas mãos da representação roxa.