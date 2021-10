Pedro Sánchez anuncia pacote de 206 milhões de euros para ajudar La Palma

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este domingo um pacote no valor de 206 milhões de euros para ajudar a ilha de La Palma, nas Canárias, fustigada nas últimas semanas pela erupção do vulcão Cumbre Vieja.Sánchez está este domingo de visita à ilha, tendo participado numa reunião da comissão de peritos do Plano de Emergência Vulcânica das Canárias.O dinheiro, revelou o chefe do governo espanhol, será canalizado essencialmente para a reconstrução de infra-estruturas, abastecimento de água, turismo e agricultura.