Pedro Sánchez apela à criação de uma reserva estratégica de gás para a Europa

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, sugeriu esta sexta-feira a criação de uma reserva estratégica de gás para a Europa.As declarações surgiram à margem do Fórum La Toja, que arrancou esta quarta-feira naquela ilha da Galiza (Espanha) que lhe dá o nome e que contou com a presença do primeiro-ministro português, António Costa.No discurso de encerramento, o chefe do Governo espanhol afirmou que a cooperação existente na União Europeia sobre as vacinas da pandemia deverá ser aplicada a outros esforços conjuntos, nomeadamente a criação de uma reserva estratégica de gás.

"A unidade tem que se estender além das nossas fronteiras. Juntos, os países europeus enfrentam a compra conjunta da Covid-19. E a Europa foi muito criticada pela estratégia de vacinação e doação de vacinas. A Europa hoje lidera essa vacinação. E Espanha e Portugal estão envolvidos muito nessa solidariedade ", sublinhou. "É altura de atualizar a aliança atlântica e redefinir as linhas estratégicas", acrescentou.



Sánchez deixou elogios ao chefe do governo português, classificando Costa como "um grande líder europeu".