Pedro Sánchez pede maioria clara e ataca rivais

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez responsabilizou esta quarta-feira os líderes dos três principais partidos da oposição pela repetição das eleições e, já em modo de pré-campanha, pediu aos eleitores uma "maioria mais robusta" na votação de 10 de novembro para que PP, Cidadãos e Unidas Podemos "não tenham capacidade para bloquear a formação do governo".Comparecendo no Parlamento para a última sessão de perguntas ao governo antes da dissolução daquela câmara, na segunda-feira, Sánchez recusou assumir qualquer responsabilidade pelo bloqueio político que forçará os espanhóis a voltar às urnas pela quarta vez em quatro anos.Pelo contrário, lançou ataques à esquerda e à direita, acusando a oposição de não aceitar os resultados das eleições de abril e culpando-a pelo naufrágio da legislatura.Num tom duro, Sánchez acusou o líder do PP, Pablo Casado, de "não ter sentido de Estado" e o líder do Cidadãos, Pablo Rivera, de "irresponsabilidade" por recusarem abster-se para permitir a sua investidura. Já Pablo Iglesias, do Unidas Podemos, foi apelidado de "dogmático" por ter exigido até ao fim uma coligação formal com os socialistas.A resposta dos visados foi igualmente dura. Casado acusou o primeiro-ministro de "sempre ter querido voltar às urnas" e de se ter comportado "com soberba". "Se não consegue gerir a sua própria investidura, como vai conseguir gerir Espanha?", questionou, antes de atacar as negociações falhadas com o Unidas Podemos."Nem quando ganham, as esquerdas são capazes de governar", frisou. Já Rivera optou por devolver a Sánchez a acusação de não respeitar a vontade dos eleitores. "O senhor Sánchez não aceita que Espanha peça diálogo e acordos", afirmou o líder do Cidadãos, acusando o primeiro-ministro de ter "fechado a porta a uma solução constitucionalista".Ione Belarra, porta-voz parlamentar do Podemos, acusou Sánchez de "ter perdido tempo" durante cinco meses e disse que o PM não aceitou uma coligação "porque sabe que connosco no governo não podem fazer o que querem em matéria económica".Albert Rivera recusou ir a votos numa coligação com o PP, mas garantiu que, se o Cidadãos e os populares tiverem "um lugar a mais que a esquerda" falará com Casado para "formar governo num mês" e que "ministérios e nomes de ministros não serão um problema".