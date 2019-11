Pedro Sánchez promete diálogo com separatistas

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez tentou esta quinta-feira encurralar os independentistas catalães da ERC, de cujos votos depende para ser investido, ao lembrar-lhes que a coligação PSOE-Podemos é a única que garante "diálogo" e que a alternativa são novas eleições e a repetição da subida da extrema-direita."O PSOE e o Podemos são os únicos partidos nacionais que apostam pelo diálogo dentro da Constituição e do Estatuto Autonómico para resolver a situação na Catalunha. Por isso, aqueles que se opõem a este governo terão de explicar que alternativa propõem. Que governo querem?", perguntou Sánchez.O primeiro-ministro, que desde as eleições deixou de falar da "crise de convivência" na Catalunha para falar de "crise política", espera que o risco de novas eleições e do previsível crescimento do Vox seja suficiente para convencer os independentistas a apoiar a sua investidura.O apelo de Sánchez foi feito em conferência de imprensa horas após o fracasso da primeira ronda negocial entre os socialistas e o porta-voz da ERC no Parlamento, Gabriel Rufián, que garantiu no final do encontro que a posição do seu partido continua a ser um ‘não’ à investidura de Sánchez."O PSOE não deu nenhum sinal sobre o abandono da via repressiva", afirmou o dirigente da ERC, que já avisou que só aceita negociar se for para falar "do direito à autodeterminação da Catalunha e da libertação dos presos políticos".