O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e a ministra da Defesa, Margarita Robles, também foram espiados com o software ‘Pegasus’, o mesmo que foi usado para espiar mais de 60 dirigentes independentistas catalães, revelou esta segunda-feira o Governo de Madrid.









Segundo o ministro da Presidência, Félix Bolaños, a espionagem a Sánchez ocorreu em duas ocasiões, em maio e junho do ano passado, enquanto o telemóvel de Robles foi espiado uma única vez, em junho. No caso do primeiro-ministro, os autores do ataque conseguiram extrair 2,6 gigabytes de informação no primeiro ataque e 130 megabytes no segundo, enquanto no ataque à ministra da Defesa os ‘hackers’ extraíram apenas nove megabytes. Bolaños diz que o Governo desconhece a natureza das informações extraídas dos telemóveis dos dois governantes, mas garantiu que, em ambos os casos, os ataques foram levados a cabo por atores “alheios aos organismos do Estado”, tendo classificado as intrusões como “ilícitas e externas”.

A revelação de que Sánchez e Robles foram espiados surge duas semanas depois de uma investigação da organização canadiana Citizen Labs ter revelado que 63 dirigentes independentistas catalães foram espiados através do mesmo software, que é comercializado pela empresa israelita NGO e ao qual, teoricamente, só podem ter acesso governos e agências estatais. Em Espanha, apenas o Centro Nacional de Inteligência (CNI, serviços secretos) tem acesso àquele software.





Os separatistas catalães reagiram com ironia à revelação de que Sánchez também foi espiado, acusando o Governo espanhol de ter “dois pesos e duas medidas” sobre o assunto após duas semanas de “silêncio e desculpas” sobre a espionagem aos líderes independentistas, e alertaram para possíveis “cortinas de fumo” com vista a distrair do escândalo anterior.





Investigação em curso

Os dispositivos que foram espiados são os terminais de trabalho e não os telefones pessoais de Sánchez e Robles. Estão em curso investigações para apurar se outros membros do Governo foram espiados.





Crise com Marrocos



Na altura da alegada espionagem, Espanha estava envolvida numa grave crise diplomática com Marrocos, provocada pelo acolhimento do líder da Frente Polisário para tratamento médico. Como retaliação, Marrocos abriu as fronteiras de Ceuta, causando uma grave crise migratória no enclave espanhol.