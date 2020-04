Pedro Sánchez vai pedir renovação do estado de emergência até 9 de maio em Espanha

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que vai pedir ao Parlamento espanhol a extensão do estado de emergência no país até 9 de maio.

"Vou propor ao parlamento o prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias até [às 24 horas de] 09 de maio, afirmou Sánchez numa mensagem televisiva.

"Não é possível suspender as medidas de contenção e passar para a segunda fase de desescalonamento", admitiu Sánchez.



O pedido da renovação do decreto estende-se por mais 15 dias e inclui saídas limitadas para crianças a partir de 27 de abril.Na declaração ao país, o chefe do Governo espanhol explicou que as medidas de restrição impostas até ao momento só poderão ser levantadas quando as infeções reduzirem.

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (429 óbitos), depois da Bélgica (471) e antes da Itália (384) e França (296), numa lista em que os Estados Unidos têm 116 e Portugal 67.

Em atualização