Peixe-agulha perfura pescoço de adolescente e as imagens são arrepiantes

Muhammad Idul, um adolescente indonésio de 16 anos, estava a pescar com os pais em Buton, na província de South Sulawesi, Indonésia, quando um peixe-agulha saltou para fora de água e o perfurou no pescoço e na parte de trás do crânio.

O adolescente de 16 anos teve de realizar uma cirurgia para retirar o animal do pescoço. Antes de realizar a cirurgia, dois dias depois do acidente, o rapaz esteve no hospital a fazer tratamentos.

A operação realizada na passada segunda-feira durou duas horas e envolveu três cirurgiões e dois anestesistas.

O médico Syafri K. Arif disse ao site de notícias local Makassar Terkin, que "para remover o focinho do peixe, é preciso ter muito cuidado porque há um grande vaso sanguíneo no pescoço".

O diretor do hospital revelou à Antara News que o rapaz está estável. No entanto, está com febre. Apesar de a recuperação estar a correr bem, o rapaz continua no hospital devido ao risco de infeção.

O peixe-agulha é conhecido pelo maxilar longo e fino que possui vários dentes afiados que podem causar feridas muito profundas.

Houve dois ataques fatais conhecidos feitos por peixes-agulha e outros casos em que as pessoas ficaram gravemente feridas.