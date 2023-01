Pela primeira vez em 100 anos republicanos não elegem porta-voz para a Câmara dos Representantes à primeira ronda

Pela primeira vez em mais de 100 anos o Partido Republicano dos Estados Unidos da América não conseguiu eleger um porta-voz para a Câmara dos Representantes à primeira volta.A luta era entre Kevin McCarthy, Andy Biggs e Hakeem Jeffries, com o primeiro a partir como favorito, mas alguns dos membros mais conservadores do partido não concordavam com essa escolha e por isso não houve consenso na primeira volta de eleições.Antes da votação, McCarthy tentou convencer os membros mais conservadores a votarem em si numa reunião partidária à porta-fechada, mas pelos resultados obtidos até ao momento, sem sucesso.Há mais de cem anos que o partido não elegia um representante sem ser na primeira volta de votações, sendo que o número recorde de rondas foi atingido na década de 1850, quando foram necessárias 133 tentativas para que os membros do partido chegassem a acordo.