Pela primeira vez o Natal no Parlamento Europeu tem direto a presépio

Pela primeira vez, o Parlamento Europeu, em Bruxelas, tem um presépio. É uma vitória da eurodeputada espanhola Isabel Benjumea, do Partido Popular e católica praticante.Durante os últimos três anos, a sua proposta foi sempre chumbada. O Gabinete da Presidência considerou que a exibição de conteúdo religioso poderia ser "ofensiva" para os não crentes.Para Benjumea, o Parlamento Europeu "não pode cair na armadilha de considerar ofensivo lembrar que o que celebramos no Natal é o nascimento do cristianismo"."Para mim, tornou-se uma cruzada", sublinhou a eurodeputada, que conseguiu agora o seu objetivo. Contou com o apoio da Presidente do Parlamento, a maltesa Roberta Metsola. O presépio escolhido foi feito em Múrcia, Espanha, no ateliê do artesão Jesús Griñan. Com dois metros de altura, recria um pórtico de Belém, com elementos arquitetónicos da Catedral de Múrcia.