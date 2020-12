Cerca de dez pessoas ficaram feridas e 500 foram retiradas das habitações devido ao deslizamento de terras em Ask, no sul da Noruega, de acordo com informação avançada pelas autoridades de Oslo.



Há ainda pelo menos 20 pessoas desaparecidas. O deslizamento ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira junto a uma zona residencial da povoação do município de Gjerdum.