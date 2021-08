Pelo menos 10 pessoas morreram no estado norte-americano do Texas quando uma carrinha que transportava 30 pessoas se despistou e as autoridades acreditam que eram imigrantes, noticiaram os media locais.

As autoridades do Texas disseram estar a investigar um "acidente grave" perto da cidade de Falfurrias, a poucos quilómetros da fronteira com o México.

De acordo com a estação local Valley Central, a carrinha embateu num poste provocando a morte a dez pessoas.