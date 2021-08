Pelo menos 10 pessoas mortas em deslizamento de terras na Índia

Himachal Pradesh,









porta-voz da polícia da fronteira indo-tibetana, Vivek Kumar Pandey, à Reuters.

Pelo menos dez pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras na Índia, no estado deinformaram as autoridades locais esta quarta-feira.Cerca de 30 pessoas estão presas, incluindo passageiros que seguiam num autocarro, que ficou encurralado por pedregulhos, revelou oAs operações de resgate seguem no local e deverão continuar durante a noite desta quarta-feira, para encontrar sobreviventes.