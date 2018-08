Entre as vítimas estão cinco elementos das forças de segurança.

Por Lusa | 08:53

Pelo menos 11 pessoas morreram num atentado suicida com um carro bomba no oeste do Iraque, noticiaram esta quarta-feira as agências de notícias internacionais.

Entre as vítimas estão cinco elementos das forças de segurança.

O atentado foi perpetrado num posto de controlo à entrada de Alcaim, cidade situada a 340 quilómetros a oeste de Bagdad, segundo a polícia.