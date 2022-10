Pelo menos 11 pessoas foram mortas, no sábado, num bar em Irapuato, no estado central mexicano de Guanajuato, disseram as autoridades mexicanas.

Homens armados chegaram ao local, identificado como um bar, e abriram fogo, matando 11 pessoas, seis mulheres e cinco homens, acrescentaram.

O estado de Guanajuato regista o maior número de homicídios premeditados em todo o país, desde 2018.