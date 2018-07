Pelo menos 13 mortos após barco turístico se ter afundado nos EUA

Quatro adultos e três crianças estão a receber tratamento.

Por Lusa | 07:04

Pelo menos 13 pessoas morreram, três estão desaparecidas e sete foram hospitalizadas após um barco turístico se ter virado num lago nos Estados Unidos, disse o xerife do condado de Stone à agência de notícias Associated Press, Doug Rader.

Um porta-voz do hospital para onde foram transportados os sete feridos informou que quatro adultos e três crianças estão a receber tratamento. Dois adultos encontram-se em estado crítico e os restantes apresentam ferimentos leves, disse Brandei Clifton. Nove das vítimas mortais já foram identificadas.



Sabe-se ainda que até à data todas as vítimas morreram por afogamento.





O jornal Springfield News-Leader noticiou que o acidente ocorreu na noite de quinta-feira, depois de um barco turístico da empresa "Ride the Ducks" se ter afundado no lago Table Rock, na cidade de Branson, no estado norte-americano do Missouri. As autoridades avançam que o barco terá virado devido ao mau tempo que se fez sentir no local.



Uma meteorologista de Serviço Meteorológico Nacional disse que uma velocidade do vento superior de 63 km/h foi medida por volta das 19:00 na quinta-feira, no aeroporto de Branson. Os ventos seriam provavelmente mais fortes no lago, acrecentou a especialista, dizendo ainda que "não há nada que se possa fazer para diminuir a velocidade do vento numa área aberta".



Donald Trump já mostrou as suas condolências na sua página Twitter.





My deepest sympathies to the families and friends of those involved in the terrible boat accident which just took place in Missouri. Such a tragedy, such a great loss. May God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018