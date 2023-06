Pelo menos 11 mortos e 20 desaparecidos no sul do Brasil

Pelo menos 11 pessoas morreram e 20 desapareceram devido à passagem de um ciclone, entre quinta e sexta-feira, no sul do Brasil, de acordo com um novo balanço das autoridades locais.

"Conforme a Subchefia Estadual de Proteção e Defesa Civil, morreram 11 pessoas em razão dos efeitos do ciclone", indicou o governo do estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai e a Argentina, num comunicado divulgado, no sábado, no 'site' oficial.

"Seguem desaparecidas 18 pessoas em Caraá e duas em Três Forquilhas", no leste do estado, acrescentou.