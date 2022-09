Pelo menos 11 pessoas morreram e oito estão desaparecidas depois de um barco se ter afundado na manhã de quinta-feira na zona da foz do rio Amazonas no norte do Brasil, segundo fontes oficiais.

A Secretaria de Segurança Pública do estado do Pará disse num comunicado que 63 pessoas foram resgatadas com vida e que nove dos mortos eram mulheres.

Num comunicado anterior, a secretaria tinha dito que 14 pessoas tinham morrido no naufrágio do barco, que tinha capacidade para transportar até 82 pessoas.