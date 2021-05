Pelo menos 11 mortos em explosão de bomba no Afeganistão

Pelo menos 11 pessoas morreram e 28 ficaram feridas após a explosão de uma bomba que atingiu um autocarro, na província de Zabul, no sudeste do Afeganistão, informou hoje o Ministério do Interior afegão.

O atentado bombista aconteceu hoje de madrugada, horas antes de os talibãs anunciarem um cessar-fogo de três dias por ocasião do fim do Ramadão, disse o porta-voz daquele Ministério, Tareq Arian.

No sábado, pelo menos 50 pessoas morreram após a explosão de um carro armadilhado e de duas outras bombas junto da escola secundária feminina na zona ocidental de Cabul, segundo o Ministério do Interior afegão.