Pelo menos 11 pessoas foram baleadas mortalmente no sábado, num salão de jogos em Choloma, Cortés, no norte do país, informou a imprensa local.

As vítimas são dez homens e uma mulher. Três outras pessoas ficaram feridas.

A imprensa local noticiou este domingo também a morte de pelo menos oito outras pessoas em diferentes incidentes violentos só no departamento de Cortés.